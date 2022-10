Messi fala sobre o fim da carreira: "É o meu último Mundial"

"É o meu último Mundial. Provavelmente sim. Sinto-me bem fisicamente, consegui fazer uma pré-temporada muito boa este ano que não tinha conseguido no ano anterior. Era essencial começar de uma maneira diferente e chegar como cheguei, com uma grande mentalidade e muita ilusão".

A pergunta do jornalista foi direta: “ Este será o último [Mundial]? ” E a resposta também: “ Sim, será ”. Messi não apontou uma data para se retirar da carreira, mas garantiu que não voltará a vestir a camisola argentina no próximo Mundial – daqui a quatro anos.

Lionel Messi anunciou que o campeonato Mundial no Qatar será o último da carreira. O jogador argentino fez a confissão durante uma entrevista com o jornalista Sebastián Vignolo.

A Argentina é uma das equipas favoritas para vencer o Mundial no Qatar. Com a vitória da Copa América em 2021 e a Finalíssima contra a Itália, a seleção argentina já soma 35 jogos sem derrotas. A vitória no Mundial é também um desejo do capitão.

“Estamos num momento muito bom por causa da forma como as coisas aconteceram, com um grupo muito forte, mas tudo pode acontecer no Mundial. Todos os jogos são muito difíceis, é por isso que o Mundial é tão especial porque os favoritos nem sempre acabam por ganhar ou ter a performance esperada”, afirma.

Messi mostrou-se entusiasmado com o início do campeonato, que decorre em novembro e dezembro de 2022: “Estou a contar os dias até ao Mundial, a verdade é que sim, há alguma ansiedade porque mal conseguimos esperar para jogar. Por outro lado, há uma certa tensão até ao torneio”, diz ainda o jogador.

A Argentina ergueu a taça do campeonato Mundial em 1978 e em 1986, tendo ficado em segundo lugar por três vezes. A história da seleção argentina é também um fator importante para ser tida como favorita, lembra ainda Messi.