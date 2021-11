O Qatar começou, este domingo, a contagem decrescente para o Mundial de futebol de 2022.

O pequeno reino do Golfo é anfitrião do evento rei do desporto, que começa no dia 21 de novembro de 2022, e durará, aproximadamente, um mês.

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, esta em Doha, no Qatar, e afirma que o país esta a fazer uma autentica revolução.

