Mundial 2022: Portugal conhece adversários do play-off a 26 de novembro

Portugal vai conhecer o adversário do play-off de acesso ao Mundial no próximo dia 26 de novembro, sendo que os possíveis adversários das meias-finais já estão definidos.

Para chegar ao Mundial do próximo ano, Portugal vai ter de ultrapassar uma meia-final e uma final do play-off.

Para o definir, as doze seleções que lutam pelas três vagas europeias vão estar separadas, no sorteio, em dois potes.

No Pote 1, estão as seleções cabeças-de-série, que jogam em casa: Portugal, Itália, Escócia, Rússia, Suécia e País de Gales.

No Pote 2, estão a Turquia, a Polónia (de Paulo Sousa), a Macedónia do Norte, a Ucrânia, a Áustria e a República Checa.

O sorteio do play-off realiza-se no próximo dia 26 de novembro, tendo a condicionante de que a Ucrânia e a Rússia não se podem defrontar.

Estas meias-finais vão estar distribuídas por três caminhos que vão definir as finais.

Para determinar qual o vencedor da meia-final que jogará em casa nas finais do play-off, será realizado um novo sorteio para cada caminho.

As meias-finais estão marcadas para 24 de março e as finais para 29 do mesmo mês do próximo ano.

