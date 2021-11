Amorim acredita na ida da seleção ao Mundial do Qatar

Rúben Amorim acredita que a seleção vai ao Mundial do Qatar e desvaloriza a contestação em torno do selecionador nacional, nomeadamente, após a derrota por 1-2 com a Sérvia.

Rúben Amorim acredita que a seleção vai ao Mundial 2022, no Qatar.

O técnico dos leões relembra os play-offs que a seleção nacional já jogou e venceu em competições anteriores.

Por fim, quanto à contestação a Fernando Santos, diz que é normal na vida de um treinador.

