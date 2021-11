Fernando Santos confiante para continuar na seleção

Fernando Santos sente-se confiante para continuar na seleção portuguesa, mesmo com a contestação a crescer depois da derrota com a Sérvia, contudo, o selecionador deve continuar ao leme da equipa durante os play-offs.

As recentes exibições da seleção portuguesa estão longe de dar confiança aos adeptos de que Portugal vai conseguir o apuramento para o Mundial 2022.

Depois de um jogo com poucas ideias com a República da Irlanda, a derrota com a Sérvia piorou a situação da equipa e a contestação ao selecionador cresce.

Fernando Santos está na seleção portuguesa desde 2014 e sente-se confiante para continuar.

O técnico, de 67 anos, tem contrato com a federação portuguesa de futebol até 2024, conquistou um Europeu e uma Liga das Nações.

