Ronaldo confiante na presença no Mundial apesar da "dura derrota" frente à Sérvia

Cristiano Ronaldo está confiante na presença de Portugal no Mundial e quis deixar uma nota de encorajamento à seleção de futebol e aos portugueses depois da derrota frente à Sérvia.

No Facebook, Ronaldo incita os portugueses e a seleção a acreditar na presença de Portugal no Mundial 2022 garantindo que tanto ele como toda a equipa "sabemos o que temos de fazer para lá chegar".

No domingo, Portugal perdeu 1-2 com a Sérvia e falhou a qualificação direta para o Mundial 2022 no Qatar, tendo de recorrer aos play-offs.

A seleção nacional entrou em campo praticamente a vencer, ao bater a linha de três centrais adversária com um golo de Renato Sanches, aos 2 minutos de jogo.

A equipa da Sérvia, contudo, não baixaria os braços, marcando aos 33 minutos, num tento de Dusan Tadic.

Por fim, aos 89 minutos, Portugal acabaria por sofrer o segundo golo, por Aleksandar Mitrovic.

Com este resultado, a Sérvia alcança, assim, o bilhete para o torneio no Qatar.

Na competição, já têm presença marcada o país anfitrião, a Alemanha, a Dinamarca, o Brasil, a Bélgica, França e a Croácia.

Já Portugal terá de passar pelos play-offs, se quiser voltar a ter a possibilidade de se cruzar com os sérvios.

1 / 15 MARIO CRUZ 2 / 15 ANTONIO COTRIM 3 / 15 ANTÓNIO COTRIM 4 / 15 MARIO CRUZ 5 / 15 ANTONIO COTRIM 6 / 15 ANTÓNIO COTRIM 7 / 15 ANTONIO COTRIM 8 / 15 MARIO CRUZ 9 / 15 ANTONIO COTRIM 10 / 15 MARIO CRUZ 11 / 15 MARIO CRUZ 12 / 15 ANTONIO COTRIM 13 / 15 ANTONIO COTRIM 14 / 15 MÁRIO CRUZ 15 / 15 MARIO CRUZ

SAIBA MAIS