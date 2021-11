Mundial 2022: "Portugal desperdiçou uma oportunidade de ouro"

Portugal perdeu contra a Sérvia no domingo por 1-2 e falha a qualificação direta para o Mundial 2022 no Qatar. A seleção nacional terá que recorrer aos play-offs para garantir um lugar no campeonato mundial de futebol. O comentador da SIC, Pedro Fatela, acredita que a seleção portuguesa "desperdiçou uma oportunidade de ouro".

A derrota contra a Sérvia, no estádio da Luz, "marca o início do fim do percurso de Fernando Santos à frente da seleção".

Após a vitória da Sérvia, o treinador, Fernando Santos, assumiu a responsabilidade depois de Portugal falhar acesso e pediu desculpa aos portugueses.

