Mundial 2022: os possíveis adversários de Portugal nas meias-finais dos play-offs

Portugal poderá receber Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa nas meias-finais dos 'play-offs' europeus de apuramento para o Mundial de 2022, em 24 ou 25 de março do próximo ano.

A formação das 'quinas', que foi a melhor, pontualmente, das segundas classificadas, já sabia que seria cabeça de série nas 'meias', disputadas a uma só mão, sendo que reparte o estatuto com Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales.

Os comandados de Fernando Santos podem, porém, defrontar qualquer destes adversários num das três finais dos 'play-offs', sendo que será o sorteio de 26 de novembro a determinar o local da eliminatória, também decidida em jogo único.

Portugueses, escoceses, italianos, russos, suecos e galeses foram os segundos classificados que mais pontos somaram, sendo que não são contabilizados os resultados com os últimos classificados nos agrupamentos com seis seleções.

A Escócia somou os mesmos 17 pontos de Portugal, a Itália e a Rússia fecharam com 16 e a Suécia e o País de Gales com 15, os mesmos dos turcos, que ficaram no Pote 2 por uma pior diferença de golos (18-16 contra 12-6 dos suecos e 14-9 dos galeses).

Por seu lado, a Polónia, de Paulo Sousa e Robert Lewandowski, totalizou 14 e a Macedónia do Norte e a Ucrânia - que na qualificação para o Euro2020, disputado em 2021, ficou à frente da formação das 'quinas' - somaram 12.

A Áustria e a República Checa qualificaram-se para os 'play-offs' via Liga das Nações, pois foram as melhores vencedoras de grupos da segunda edição dessa competição que agora falharam um dos dois primeiros lugares da fase de grupos.

Grupo G

Na jornada de hoje, os Países Baixos, que baterem em casa a Noruega por 2-0 e asseguraram o triunfo no Grupo G, tornaram-se a última seleção a garantir o apuramento direto, juntando-se a Sérvia, 'carrasca' de Portugal, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Grupos D e G

Por seu lado, a Ucrânia (2-0 na Bósnia-Herzegovina) garantiu o segundo lugar do Grupo D, com a ajuda da França (2-0 na Finlândia), e a Turquia (2-1 no Montenegro) o segundo posto do Grupo G, também com auxílio externo, dos holandeses.

Grupo E

O País de Gales (1-1 com a Bélgica) também selou o segundo posto do Grupo E, mas já estava certo nos 'play-offs', tal como a República Checa, que entra via Liga das Nações.

Sorteio dos play-offs

No sorteio dos 'play-offs', marcado para 26 de novembro, as seleções vão ser divididas em três 'caminhos', e em cada qual serão jogadas meias-finais e final, com o vencedor de cada um a qualificar-se para a fase final: três, de 12 seleções.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo e, nas finais, também em jogo único, em 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.

Portugal vai disputar os 'play-offs' porque no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, não foi capaz sequer de empatar com a Sérvia, perdendo por 2-1 um jogo que começou praticamente a ganhar, com um golo de Renato Sanches, aos dois minutos.

SAIBA MAIS