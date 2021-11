Seleção não falha uma competição internacional desde o Euro 2000.

Para conseguir um lugar no Mundial do Qatar, Portugal vai ter de jogar um play-off que mudou de formato. A seleção vai ter de ganhar a duas equipas para chegar ao campeonato do mundo.

A derrota com a Sérvia empurra Portugal para o play-off de acesso ao mundial do Qatar, uma situação que não é nova para a seleção, mas que nunca tinha acontecido com Fernando Santos.

O caminho para chegar aos Mundiais

Agora, Portugal tem pela frente o mesmo caminho que utilizou para chegar aos Mundiais de 2010, 2014 e ao Europeu de 2012. Em 2010, com Carlos Queiroz, a seleção ficou em segundo lugar na qualificação, atrás da Dinamarca e no play-off jogou com a Bósnia e Herzegovina. Numa eliminatória a duas mãos, Portugal ganhou os dois jogos por 1-0.

Dois anos depois, a seleção já treinada por Paulo Bento repetiu o caminho: segundo lugar na qualificação atrás da Dinamarca e no play-off reencontro com a Bósnia. Desta vez, ficou 0-0 na 1.ª mão, mas à segunda Portugal goleou por 6-2.

A última vez que foi preciso um play-off foi em 2014. Atrás da Rússia na qualificação calhou a Suécia no play-off. A eliminatória ficou célebre pelo hat-trick de Cristiano Ronaldo que deu a vitória necessária para chegar ao Mundial do Brasil.

O que muda?

Agora a história repete-se, mas num formato diferente. Restam apenas três vagas para 12 seleções da Europa. Os 10 segundos classificados da fase de qualificação, onde está Portugal e os dois melhores da liga das Nações.

Cada vaga vai ser discutida por quatro equipas em jogos a eliminar. Ou seja, Portugal vai ter de eliminar duas seleções para conseguir uma vaga no mundial do Qatar.

Outra das diferenças é que cada eliminatória se decide em apenas 1 jogo. Portugal joga em casa o primeiro, mas o local do segundo é definido por sorteio.

Os adversários no play-off vão ser sorteados no dia 26 de novembro e os jogos já têm data marcada. 24 de março faz-se o primeiro jogo e, se Portugal vencer, tem outro jogo dia 29 de março. Em caso de vitória, será nesse dia que Portugal vai garantir uma vaga no campeonato do mundo.

A seleção não falha uma competição internacional desde o Euro 2000.