As reações à derrota de Portugal frente à Servia

Cristiano Ronaldo afirmou esta segunda-feira, nas redes sociais, que a derrota de domingo frente à Servia não foi suficiente para abater Portugal. Já Fernando Santos assumiu a responsabilidade pelo desaire e pediu desculpas aos portugueses.

Tanto Ronaldo como o selecionador nacional acreditam que Portugal vai conseguir o apuramento para o Mundial do Qatar.

O capitão da seleção nacional acrescenta que o objetivo de marcar presença no Mundial 2022 continua bem vivo e que sabe o que fazer para lá chegar, sem desculpas.

CR7 disse ainda que "o futebol já mostrou que, por vezes, são os caminhos mais sinuosos que levam aos desfechos mais desejados" e termina o texto com a frase "Portugal rumo ao Catar".

Portugal vai ter de discutir o play-off para conseguir estar no Mundial do próximo ano, no Qatar.

