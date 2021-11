Mundial 2022: Países Baixos batem Noruega e estão na fase final pela 11.ª vez

Os Países Baixos qualificaram-se, esta terça-feira, pela 11.ª vez, para a fase final do Mundial de futebol de 2022, depois do falhanço de 2018, ao vencerem em casa a Noruega por 2-0, na última jornada do Grupo G de apuramento.

Em Roterdão, Steven Bergwijn, aos 84 minutos, e Memphis Depay, aos 90+1, marcaram os tentos da seleção laranja, vice-campeã mundial por três vezes, em 1974, 1978 e 2010, terceira colocada em 2014 e quarta em 1998.

Além dos Países Baixos, a Europa qualifica diretamente Sérvia (vencedora do Grupo A), que relega Portugal para os play-offs, Espanha (B), Suíça (C), França (D), Bélgica (E), Dinamarca (F), Croácia (H), Inglaterra (I) e Alemanha (J).

