Mundial 2022: Neymar fora do Argentina-Brasil por lesão, Messi confirmado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anuncia, esta segunda-feira, que o futebolista Neymar não irá, por motivo de lesão, defrontar a Argentina, em jogo marcado para terça-feira, da 14.ª jornada da zona de qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

"Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã de hoje [segunda-feira], o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda e relatou sentir-se inseguro com a situação. Por não haver tempo útil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan, local do jogo de terça-feira contra a Argentina", pode ler-se no comunicado emitido, esta segunda-feira, pela CBF.