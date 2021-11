Mundial 2022: Qatar investiu 200 mil milhões de dólares na última década

O Qatar começou a contagem decrescente para o Mundial de futebol de 2022, que se arranca no dia 21 de novembro. O país prepara-se para fazer história ao tornar o Mundial mais brilhante, objetivo declarado pelos organizadores em 2010.

O pequeno país do Qatar conseguiu construir 8 estádios, provavelmente dos mais sofisticados do mundo.

Os estádios custaram 6 mil milhões de dólares e na última década investiram 200 mil milhões de dólares (cerca de 178 mil milhões de euros) na modernização do país, a pensar no Mundial.

O pequeno reino do Golfo é anfitrião do evento rei do desporto, que começa no dia 21 de novembro de 2022, e durará, aproximadamente, um mês.

