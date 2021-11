Qatar inicia contagem decrescente para Mundial mais caro de todos os tempos

O Qatar iniciou, este domingo, a contagem decrescente para o Mundial de Futebol 2022. O pequeno reino, localizado na região do Golfo, é o anfitrião do evento que começa precisamente daqui a um ano – no dia 21 de novembro de 2022.

Desde que ganhou a possibilidade de ser o país anfitrião da competição mundial, o Qatar – um dos países mais ricos do mundo devido às grandes quantidades de gás natural – começou uma “construção frenética” de estádios, explica o correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.

Estes estádios são, “provavelmente, os mais sofisticados do mundo”. Um deles é até desmontável, estando previsto o seu transporte para Los Angeles, nos Estados Unidos, dentro de quatro anos.

Os investimentos feitos nestas construções tornam este mundial o “mais caro de todos os tempos”: mais de 200 mil milhões de euros foram utilizados para a construção de infraestruturas e para melhorar o pequeno país que estará no centro das atenções mundiais no próximo ano. Um exemplo é o aeroporto Hamad, que se transformou num dos mais sofisticados do mundo.