"É uma aberração": os boicotes e as vozes contra o Mundial do Qatar

Desde que foi anunciada a atribuição ao Qatar da organização do Campeonato do Mundo de 2022, há cerca de 12 anos, que o país do Médio Oriente tem sido alvo de críticas e contestação, sob as mais variadas formas.

Das milhares de mortes de trabalhadores durante a construção dos estádios que vão acolher o Mundial às denúncias de violações dos direitos humanos, ganhou força uma onda global de contestação aos organizadores do Mundial.

As vozes da contestação

Entre as figuras do universo desportivo que se manifestaram contra o Mundial do Qatar, destaca-se o antigo internacional francês Éric Cantona, não só pelo mediatismo que lhe é associado, mas também pela dureza e veemência das críticas.