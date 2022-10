Cinco cidades e oito estádios: conheça os palcos do Mundial

O Mundial de futebol de 2022 arranca daqui a menos de um mês, numa edição histórica por diversas razões.

Um dos motivos prende-se com a área geográfica onde o torneio vai decorrer: será o Mundial mais compacto de sempre, com a maior distância entre estádios a situar-se nos 68 quilómetros.

Oito estádios em cinco cidades - Doha (capital), Lusail, Al Rayyan, Al Khor e Al Wakrah - com capacidade para acolher entre 40.000 e 80.000 espectadores.

Um Campeonato do Mundo circunscrito a uma área historicamente baixa (24 das 32 seleções vão ficar instaladas num raio de 10 quilómetros), o que permitirá a um adepto assistir ao vivo, pela primeira vez na história dos Mundiais, a três jogos no mesmo dia.

Por exemplo, no dia 24 de novembro, para o qual estão agendados quatro jogos, um adepto que esteja hospedado na capital Doha precisa de fazer uma viagem de entre 30 e 40 minutos (de carro ou transportes) para chegar ao Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, e assistir ao Suíça-Camarões, agendado para as 12:00 (hora local). Tem tempo para almoçar e regressar ao hotel, já que o Portugal-Gana arranca às 18:00, no Estádio 974, em Doha. Um encontro que deverá terminar cerca das 20:00, uma hora antes do início do último jogo do dia, o Brasil-Sérvia, em Lusail, cidade que dista a apenas 21 quilómetros da capital.

No vídeo acima, fique a conhecer os oito estádios que vão acolher os 64 jogos do Mundial de futebol.

