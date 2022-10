Mundial 2022: se vai ao Qatar, cuidado. Isto é o que não pode mesmo fazer

Do vestuário ao consumo de álcool, passando pelas manifestações públicas de afeto, reunimos neste artigo o que precisa de saber sobre as leis e regras a cumprir no Qatar. E atenção: os turistas e adeptos de futebol não são exceção. São esperados mais de um milhão de turistas no Qatar para o Mundial 2022. E o conhecido fervor dos adeptos de futebol pode dar origem a situações arriscadas aos olhos da lei. Para evitar multas pesadas ou até mesmo prisão, saiba o que é ou não permitido fazer neste país árabe. Atenção à medicação na bagagem

Priscila Zambotto

Na chegada ao Qatar, as bagagens de todos os passageiros são verificadas. Alguns medicamentos prescritos e de venda livre em Portugal podem conter substâncias não autorizadas ou que necessitem de controlo adicional no aeroporto. Por isso, se precisar de levar medicação para o Qatar, não se esqueça de ter consigo a prescrição ou uma nota do médico onde terá que constar a substância, quantidade e dosagem. Na dúvida, poderá sempre contactar os serviços consulares portugueses no Qatar. Para além das restrições à medicação, não é permitido levar para o Qatar material religioso, pornográfico nem cigarros eletrónicos. Este tipo de objetos será confiscado pelas autoridades. É permitido beber álcool?

The Good Brigade / Getty Images

No Qatar, é estritamente proibido beber álcool em público e quem o fizer pode incorrer numa multa equivalente a 800 euros ou até mesmo numa pena de até seis meses de prisão. O consumo de álcool só é permitido a maiores de 21 anos em hotéis e em certos restaurantes. No entanto, foram criadas algumas exceções para o Mundial. Os organizadores do Mundial 2022 divulgaram que será permitida a venda e o consumo de álcool, dentro de certos horários, em zonas criadas especificamente para os adeptos. Qualquer consumo de álcool fora destes locais e horários será penalizado. E dentro dos estádios, é possível beber álcool? Inicialmente o plano não o permitia. Mas, entretanto, a FIFA anunciou que também será possível comprar e consumir álcool nos estádios antes e depois dos jogos, mas não durante. Gestos a evitar

Canva

Apontar o dedo a alguém é considerado um gesto extremamente ofensivo e, por isso, deve ser evitado. O mesmo se aplica a, por exemplo, acenar para chamar um empregado de mesa. E se tudo estiver a correr bem na sua viagem e achar que pode fazer um “thumbs up” (o nosso vulgo “fixe”), está enganado. No Qatar, esse gesto é considerado obsceno. E se nada estiver a correr como o planeado, atenção às asneiras. Dizer palavrões ou fazer gestos rudes ou obscenos pode acabar em prisão. E a roupa? O que devo vestir?

Kamran Jebreili

É esperado que os turistas se vistam “com modéstia”, o que na prática significa cobrir joelhos e ombros e evitar roupa justa e translúcida. É desaconselhado o uso de calções, vestidos curtos e tops de alças finas ou sem alças. No Qatar, as mulheres não precisam de cobrir o cabelo. Nas praias e piscinas dos hotéis é permitido usar biquíni, mas tal não é recomendado nas praias públicas. Nos estádios, os adeptos estão proibidos de despir a camisola. E se se está a questionar como é que vai ser possível controlar milhares de fãs, saiba que os recintos desportivos do Mundial estão equipados com milhares de câmaras de alta qualidade com reconhecimento facial. Beijos, abraços e andar de mãos dadas em público pode dar prisão

Canva

As manifestações de afeto em público - como beijar, abraçar ou andar de mãos dadas - são proibidas no Qatar e o comité organizador do Mundial já pediu que os casais tenham isso em conta. Quebrar esta regra pode mesmo dar direito a prisão. Além disso, por norma, homens e mulheres que não sejam casados não podem viver juntos. No entanto, as autoridades já fizeram saber que durante o Mundial 2022 será permitido que namorados ou amigos partilhem o mesmo quarto de hotel. Apesar desta exceção, o Qatar já avisou que a lei que proíbe relações sexuais fora do casamento será aplicada mesmo durante a competição. E qualquer ato considerado “excessivamente íntimo” poderá levar a detenções. Em relação à homossexualidade, é totalmente ilegal e o país prevê a possibilidade de pena de morte para estes casos.

Cuidado com as fotografias

Canva

Se está habituado a tirar fotografias nas viagens, no Qatar é preciso redobrar a atenção. É proibido fotografar ou filmar edifícios governamentais, militares ou zonas industriais. Na dúvida, peça permissão ou questione. A cortesia aplica-se também se quiser fotografar ou filmar outras pessoas. E atenção ao que publica nas redes sociais. Qualquer conteúdo que aparente insultar ou difamar o país e a cultura pode ser considerado crime. Não mande lixo para o chão

