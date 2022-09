"Sou homem e gosto de homens": adepto confronta embaixador do Qatar

A precisamente dois meses do arranque oficial do Mundial de Futebol no Qatar, onde a homossexualidade é ilegal, um adepto confrontou o embaixador do país na Alemanha, vincando que “a regra mais importante no futebol é que o futebol é para todos”.

Ativistas dos direitos LGBTQ acusam as autoridades do Qatar de violarem os direitos humanos e a FIFA de inação, por não ter forçado a uma reforma da legislação no país, onde o tema é censurado e sancionado. Também adeptos estrangeiros temem pela sua segurança.

E esta terça-feira, um adepto confrontou em público o embaixador do Qatar na Alemanha. O momento foi captado em vídeo durante uma conferência sobre direitos humanos no futebol organizada pela federação alemã, com vista ao Mundial.