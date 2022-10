Como (sobre)vivem as mulheres no Qatar? E a comunidade LGBT+?

O mais prestigiado torneio de seleções de futebol do mundo vai realizar-se num país onde os progressos civilizacionais, predominantemente alcançados em várias regiões do globo, tardam ainda em chegar. As restrições e violações de direitos humanos no que diz respeito às mulheres e à comunidade LGBT+ são uma infeliz realidade em quase todo o Médio Oriente e o Qatar não é exceção. As mulheres enfrentam diariamente situações de discriminação. A Amistia Internacional (AI) explica que, sob as regras da “tutela masculina” - atribuída geralmente ao marido, pai, irmão, avô ou tio - as mulheres vivem essencialmente dependentes de um homem.

Precisam da autorização deste tutor para decisões importantes, como casar, estudar no estrangeiro, desempenhar funções governamentais ou viajar para o estrangeiro até determinada idade. Nos casos em que uma mulher queira divorciar-se do marido, a lei também não as protege, dificultando esse desfecho. Além disso, mulheres divorciadas estão impedidas de ficar com a guarda dos filhos.

O caso de Paola Schietekat Paola, uma mulher mexicana de 27 anos, chegou ao Qatar em fevereiro de 2020 para trabalhar para o Governo na organização do Mundial 2022. Um ano e meio depois, revelou ter sido vítima de uma agressão sexual. Paola tentou registar a queixa, mas, quando o fez, o caso virou-se contra ela, com a mexicana a ser acusada de sexo extraconjugal, considerado crime na lei islâmica. A jovem foi condenada a sete anos de prisão e cem chibatadas. Contudo, foi-lhe oferecida uma alternativa: para se ver livre da pena, teria de casar-se com o agressor.

Paola partilhou a sua história numa publicação no Facebook: “Após este processo, percebi que, apesar dos meus diplomas académicos, preparação profissional, independência financeira e apesar de trabalhar para o Governo do Qatar, sou vulnerável a violações de direitos humanos por instituições arcaicas e abusivas, e incapaz de encontrar proteção no meu consulado”. A jovem acabou por conseguir sair do Qatar no ano passado e regressou ao México, onde lamentou não ter recebido qualquer apoio jurídico ou diplomático até o caso ganhar mediatismo.

Em abril deste ano, o Governo mexicano informou que o processo penal contra Paola foi devolvido pelo juiz ao órgão equivalente à Procuradoria, depois de os argumentos da defesa terem sido ouvidos. Algo que, na prática, "conclui o processo penal" a favor da jovem mexicana, como a própria informou no Twitter. “Fui submetida ao exame físico mais invasivo da minha vida” Várias mulheres australianas que estavam a bordo de um avião da Qatar Airways foram forçadas, em outubro de 2020, a realizar um exame vaginal , após ser descoberto um recém-nascido abandonado no aeroporto de Doha, capital do Qatar. As mulheres foram retiradas de dentro do avião por seguranças armados e levadas para ambulâncias na pista do aeroporto, onde foram examinadas por enfermeiras. Alegam que os exames não foram consentidos e, na altura, não receberam qualquer explicação sobre o que estava a acontecer. Cada exame durou cerca de cinco minutos e cada uma delas foi posteriormente escoltada até ao avião. Quando chegaram à Austrália, apresentaram queixa e o caso captou a atenção mediática e mereceu a condenação de vários países. Foi aberta uma investigação na sequência das queixas apresentadas e um funcionário do aeroporto foi condenado a uma pena suspensa.

MURAD SEZER