Os (seus) 26 escolhidos para ir ao Mundial do Qatar

A um mês do arranque do Mundial de Futebol no Qatar, lançámos um desafio aos seguidores da SIC Notícias na internet: ser selecionador (a) e escolher os jogadores que gostariam de ver representar Portugal no Mundial de Futebol, que decorre no Qatar de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Esta semana, quinta-feira, o selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar a equipa oficial que vai levar ao Qatar. Uma lista que deverá incluir três guarda-redes, oito defesas, oito médios e sete avançados.

Para já, divulgamos os seus preferidos. Acompanhe aqui o Mundial do Qatar.