O que vai acontecer aos estádios depois do Mundial do Qatar?

Num país com poucas tradições futebolísticas e uma seleção nacional modesta no plano competitivo, a pergunta que muitos fizeram após ser anunciado que o Qatar construiria sete novos estádios para acolher o Mundial de futebol é: o que vai acontecer aos recintos depois do torneio? A organização responde. No site oficial do evento, é explicado que os estádios foram construídos com recurso a estruturas modulares, tendo, dessa forma, níveis desmontáveis. Um dos casos mais curiosos é do Estádio Ras Abu Aboud, em Doha, também conhecido como Estádio 974, por ter sido construído com recurso a 974 contentores de aço reciclado. Será o primeiro estádio totalmente desmontável da história dos Campeonatos do Mundo.

Segundo os organizadores, o Qatar pretende doar arquibancadas desmontáveis a países com carência de infraestruturas desportivas e apoiar “a criação de um forte legado de desenvolvimento do futebol”. No caso do Estádio Lusail, o palco da final, que pode receber até 80 mil espectadores, a capacidade será reduzida após o Mundial e no local surgirão uma escola e zonas comerciais.

Outro caso de reaproveitamento é o do Estádio Al Bayt, em Al Khor, que vai receber o jogo de abertura, entre Qatar e Equador, a 20 de novembro. Depois do Campeonato do Mundo, a parte superior do recinto vai converter-se num hotel de cinco estrelas e centro comercial.

Já o estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, cidade inserida numa região com diversas universidades e onde fica igualmente a biblioteca nacional do Qatar, será aproveitado para atividades desportivas dos estudantes.

