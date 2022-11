Mundial 2022

Quem são os adversários de Portugal? Conheça a história do Gana, Uruguai e Coreia do Sul

A seleção nacional portuguesa vai defrontar o Gana, o Uruguai e a Coreia do Sul no Grupo H do Campeonato do Mundo de futebol no Qatar. Fique a conhecer a história destes países em Mundiais e o registo de confrontos com Portugal.