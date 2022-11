Direção do Manchester United reunida para decidir castigo de Cristiano Ronaldo

A direção do Manchester United vai reunir-se esta 2ª feira para determinar como irá castigar Cristiano Ronaldo.

A polémica entrevista de CR7, que veio a público este domingo, veio fragilizar (ainda mais) a relação entre o emblema e o craque português. Os desentendimentos não são de agora, e remontam já há alguns meses.

Depois da onda mediática que as palavras de Ronaldo geraram, os “red devils” viram-se obrigados a reagir publicamente. Foi divulgado um comunicado, no site oficial do clube, onde pode ler-se que o emblema britânico "vai considerar uma resposta depois de todos os factos estarem apurados”.

Segundo o jornal britânico "The Telegraph", a reunião vai contar com o dono do clube, o empresário norte-americano Joel Glazer, o treinador Erik Ten Hag, o diretor-executivo Richard Arnold e o diretor desportivo John Murtough.

A entrevista polémica de Cristiano Ronaldo apanhou de surpresa a equipa, e por isso espera-se um castigo severo para o jogador. Segundo a imprensa inglesa, os responsáveis do clube estão desapontados com Ronaldo e a saída de CR7 de Manchester é mesmo o passo mais provável.