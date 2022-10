Cristiano Ronaldo apresentou uma proposta para rescindir o contrato com o Manchester United e poder, assim, assinar a custo zero por um clube que discuta a Liga dos Campeões. A proposta foi rejeitada, conforme escreve hoje o Daily Mail, enquanto permanece o braço de ferro entre o clube e o jogador.

Ronaldo já regressou ao centro de treinos do Manchester United, mas envolto num ambiente de dúvidas e incertezas. O jogador esteve reunido com a estrutura do clube inglês e, segundo o Daily Mail, terá pedido para rescindir contrato de modo a poder assinar por outro clube.

O avançado português não participou na digressão juntamente com os colegas e durante esse período foram vários os clubes associados ao avançado, mas a verdade é que ainda não há resolução à vista para a "novela" Ronaldo.

Ontem o Manchester United realizou um jogo à porta fechada, no qual Ronaldo não participou, tendo assistido da bancada. O clube de Manchester vai defrontar o Atlético de Madrid no próximo encontro amigável, clube que tem sido associado como possível destino de "CR7".

O presidente dos "colchoneros" já reagiu aos rumores, confessando que a transferência é "quase impossível". Os adeptos do Atlético também já se manifestaram contra essa possibilidade, tanto através das redes sociais como através de uma tarja exibida durante um jogo particular.