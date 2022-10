Manchester United oficializa contratação de Lisandro Martínez ao Ajax

O Manchester United contratou o futebolista internacional argentino Lisandro Martínez, que assinou um contrato até 2027, mediante o pagamento de 57 milhões de euros ao Ajax, anunciaram, esta quarta-feira, os dois clubes.

O defesa argentino, de 24 anos, reencontra no Manchester United o treinador Erik ten Hag, com o qual trabalhou no Ajax, e fica ligado ao clube inglês por cinco temporadas, com os “red devils” a terem a opção de prolongar o contrato por mais um ano.