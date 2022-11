Fernando Santos ficou preocupado com Ronaldo, mas agora vê-o pronto para o Mundial

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, disse que ficou preocupado com a situação de Cristiano Ronaldo quando não estava sequer a treinar com a equipa, mas agora vê-o pronto para o Campeonato do Mundo.

"Houve um momento com o Cristiano em que fiquei preocupado, de quando ele não ia treinar com a equipa. Assim já seria difícil. Quando estás a treinar com a equipa, podes não ter o ritmo do jogo, mas tens o ritmo competitivo do treino", expressou o técnico.

Em entrevista concedida ao canal televisivo Sport TV, Fernando Santos considerou que a pouca utilização do avançado internacional luso nos ingleses do Manchester United já não se coloca, pois, atualmente, tem sido opção como titular e utilizado 90 minutos.

"Se me falassem há dois meses que o Ronaldo não estava a ser usado regularmente, é diferente de hoje, que tem sido titular, a jogar 90 minutos. Vamos esperar com calma", disse, acrescentando:

“Ele jogou não só na Liga Europa, mas também no campeonato. Antes, podia-se colocar a questão da pouca utilização. Hoje, isso não se coloca tanto.”

Por outro lado, o experiente defesa central Pepe tem estado ausente das opções do FC Porto, devido a lesão, e existe a dúvida se recupera a tempo do Mundial2022, com o selecionador nacional a afirmar que estão "a monitorizar ao minuto" o caso do central.

"Todos os jogadores me preocupam. O Pepe é um jogador de grande importância na seleção nacional, de há muitos anos, e estamos a segui-lo com muita atenção", frisou, explicando que as informações sobre o estado clínico do futebolista são transmitidas pelo departamento dos 'dragões' à unidade da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já sem poder contar com os lesionados Diogo Jota e Pedro Neto, o selecionador espera não ter "mais nenhuma surpresa desagradável" nos derradeiros três jogos a nível de clubes antes da interrupção para a disputa do Campeonato do Mundo, enquanto João Félix, com pouca utilização nos espanhóis do Atlético de Madrid, também foi discutido.

"Muitas vezes, o jogador rende muito bem a jogar numa determinada posição e numa determinada forma. O João é um jogador que, quando 'brilhou' no Benfica, foi mais a jogar atrás do ponta de lança. Aqui na seleção, também temos o Bernardo Silva, Bruno Fernandes, uma série de jogadores. No clube, há uma questão de adaptação. O Félix é muito novo ainda e pode reverter tudo isto", afirmou, exemplificando com João Mário.

O Mundial2022 disputa-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a meio da época futebolística, com Portugal a integrar o Grupo H da prova, juntamente com Gana (24 de novembro), Uruguai (28 de novembro) e Coreia do Sul (02 de dezembro).