O selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou esta sexta-feira que mantém a porta aberta a todos os jogadores, incluindo Rafa, e que está disponível para conversar com o avançado para provocar reverter a sua renúncia.

"Dossiês fechados não existem. Sempre disse que, comigo, a seleção estaria aberta a todos os jogadores. Para mim, não há casos encerrados. Se o Rafa me ligasse para uma conversa, eu perguntava-lhe a que horas e em que local", assegurou Fernando Santos.

Numa entrevista ao canal televisivo Sport TV, o selecionador lembrou que o avançado do Benfica integrou quase todas as convocatórias dos últimos anos, marcando mesmo presença no Mundial 2014, no Euro2016, na Liga das Nações de 2019 e no Euro2020.

"Sempre respeitei as decisões dos jogadores. É de bom senso respeitar o que os outros pensam. Não vai partir de mim [a conversa], uma vez que não foi de mim que partiu o contrário", realçou também o timoneiro da equipa das 'quinas', encerrando o assunto.

Rafa Silva pôs termo à sua carreira na seleção portuguesa de futebol num comunicado datado de 19 de setembro, após 25 internacionalizações, sem apontar qualquer golo.

"Informei o selecionador Fernando Santos e a FPF [Federação Portuguesa de Futebol] da minha indisponibilidade para representar a equipa nacional. Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos", pôde ler-se na nota divulgada pelo atleta.

O avançado estreou-se na seleção em 5 de março de 2014, em Leiria, num triunfo por 5-1 num jogo particular frente aos Camarões, sob o comando técnico de Paulo Bento.