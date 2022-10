Paulo Futre quer Rafa no Mundial e deixa apelo ao jogador e a Fernando Santos

Paulo Futre divulgou esta quarta-feira um vídeo nas redes sociais onde apela ao selecionador nacional Fernando Santos e a Rafa, jogador do Benfica, que se “sentem” e resolvam os “problemas que têm”, de modo a que o avançado possa estar presente no Mundial 2022.

Foi em setembro, antes do duplo compromisso da Seleção Nacional para a Liga das Nações, que Rafa Silva renunciou à seleção portuguesa, encerrando assim um ciclo de oito anos ao serviço da equipa das quinas.

O avançado do Benfica comunicou a decisão a poucos meses do Mundial do Qatar, competição na qual provavelmente estaria presente, visto que era regularmente convocado por Fernando Santos.

Esta quarta-feira, depois da vitória das “águias” frente à Juventus por 4-3, jogo em que Rafa marcou dois golos, Paulo Futre, antiga glória do futebol português, dirigiu palavras de apoio ao avançado luso. Futre mostrou o seu desejo de ver o jogador do Benfica no Campeonato do Mundo.

O antigo camisola 10 da seleção portuguesa apelou ao selecionador e ao atleta que conversem e “limem os problemas que têm”, em prol do sucesso desportivo de Portugal na próxima grande competição que se avizinha.