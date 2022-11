FC Porto estreia-se na Taça da Liga com empate frente ao Mafra

O FC Porto e o Mafra empataram (2-2), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo do Grupo A da Taça da Liga.

A equipa de Mafra inaugurou o marcador aos 15 minutos por intermédio de Ença Fati - primo da “estrela” do Barcelona, Ansi Fati -, com assistência de Pedro Lucas.

O Estádio do Dragão ficou novamente em “surpresa” quando Gui Ferreira marcou aos 41 minutos, na conversão de grande penalidade, depois do árbitro ter assinalado infração de Bruno Costa que tocou na bola com a mão.

Na segunda parte, o FC Porto tentou reagir à desvantagem de dois golos e aos 48 minutos reduziu com um tento de Pepê.

O golo da igualdade portista surgiu aos 70 minutos com autoria do avançado Toni Martínez.

O Mafra ficou reduzido aos 89 minutos, devido à expulsão de Matheus Oliveira, que viu o segundo cartão amarelo por uma falta sobre Galeno perto da área visitante.