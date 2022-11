Carlos Queiroz abandona seleção do Irão

O selecionador do Irão, Carlos Queiroz, abandonou a equipa esta quarta-feira, depois da derrota frente aos EUA e a eliminação do campeonato mundial do Qatar. A mensagem foi deixada pelo treinador português nas redes sociais, onde indica que foi “uma honra e um privilégio fazer parte da família do futebol iraniano”.

Carlos Queiroz afirma estar orgulhoso do que a seleção fez no Qatar, dentro e fora do campo e diz que o grupo merece total respeito pois foi dada credibilidade aos apoiantes do país e do futebol. A terminar, Carlos Queiroz desejou felicidades, paz, sucesso e saúde.