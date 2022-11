EUA vencem Irão e seguem em frente no Mundial

O único golo do encontro foi marcado aos 38 minutos por Christian Pulisic, avançado do Chelsea.

Os Estados Unidos asseguraram esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, após vencerem o Irão por 1-0, na terceira jornada do grupo B, num encontro disputado no Estádio Al Thumama, em Doha.

Uma vitória que permite à seleção norte-americana terminar em segundo no grupo B (vencido pela Inglaterra) e chegar à próxima fase da competição, algo que não acontecia desde 2014, na última participação dos EUA em Campeonatos do Mundo.

Nos oitavos de final, os Estados Unidos vão defrontar os Países Baixos, num encontro agendado para sábado às 15:00.

No outro jogo do grupo, a seleção inglesa venceu o País de Gales por 3-0, terminou na liderança do grupo e vai medir forças com o Senegal, nos oitavos de final, no domingo às 19:00.