Eficácia americana acabou com o sonho de Queiroz: as imagens do EUA-Irão

O Irão, comando pelo português Carlos Queiroz, foi eliminado do Mundial 2022, depois de, esta terça-feira, perder com o Estados Unidos, por 1-0, em partida da terceira jornada do grupo B.

O golo solitário de Pulisic, aos 38 minutos, premiou a postura mais ambiciosa dos americanos no primeiro tempo do desafio para cimentar um triunfo suado, mas que permite à equipa seguir para os oitavos de final da prova, onde vai defrontar os Países Baixos.

Os Estados Unidos terminam o grupo no segundo lugar, com cinco pontos, atrás da líder Inglaterra, com sete, enquanto o Irão fica em terceiro, com três, mais dois que o País de Gales, que fecha o grupo em último e também está fora do Campeonato do Mundo.