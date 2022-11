Mundial 2022: Inglaterra vence Grupo B e está nos oitavos de final

A Inglaterra venceu, esta terça-feira, o País de Gales por 3-0, no Estádio Ahmed bin Ali (Al Rayyan), em jogo da terceira e última jornada do Grupo B, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar. A seleção inglesa controlou a partida durante a primeira parte, mas não conseguiu finalizar com sucesso as oportunidades criadas. Os primeiros 45 minutos ficaram marcados pela substituição forçada por lesão do galês Neco Williams. No segundo tempo, a Inglaterra entrou em campo com ideias mais claras e inaugurou o marcador aos 50 minutos. Marcus Rashford (jogador do Manchester United - Inglaterra) fez o 1-0 com um golo de livre direto.

MARKO DJURICA

O segundo golo inglês surgiu logo a seguir. Um minuto depois, Phil Foden bateu o guarda-redes galês Danny Ward (jogador do Leicester City - Inglaterra) com assistência de Harry Kane (jogador do Tottenham - Inglaterra).

PETER CZIBORRA

Os ingleses não tiraram o “pé do acelerador” e voltaram a marcar. Aos 68 minutos, Rashford bisou na partida e fez o 3-0 final.

PETER CZIBORRA

A Inglaterra atingiu os oitavos de final pela sétima vez em 16 presenças em Mundiais. Já o País de Gales ficou-se pela fase de grupos na sua segunda presença em Mundiais. A Inglaterra terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em primeiro lugar. O País de Gales ficou no último lugar do Grupo B. Nos oitavos de final, a seleção inglesa vai defrontar o Senegal, que terminou no segundo lugar do Grupo A. O jogo vai realizar-se no dia 4 de dezembro com início marcado para as 19:00.