Mundial 2022: Senegal vence Equador e segue para os oitavos de final

O Senegal venceu, esta terça-feira, o Equador por 2-1, no Estádio Internacional Khalifa (Doha), em jogo da terceira e última jornada do Grupo A, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

O Senegal foi a equipa mais perigosa na primeira parte e materializou a sua superioridade em golo aos 44 minutos na conversão de uma grande penalidade. Ismaila Sarr (jogador do Watford - Inglaterra) foi derrubado por Piero Hincapié (jogador do Bayer Leverkusen - Alemanha) na grande área, assumiu a cobrança do penálti e marcou o 1-0 para a seleção africana.