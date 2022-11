A felicidade de quem segue e a tristeza de quem fica: as imagens do Equador-Senegal

O Senegal venceu, esta terça-feira, o Equador por 2-1, no Estádio Internacional Khalifa (Doha), em jogo da terceira e última jornada do Grupo A, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos do Senegal foram marcados por Ismaila Sarr (44') e Kalidou Koulibaly (70'). Moisés Caicedo marcou o único golo do Equador aos 67 minutos.

O Senegal terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em segundo lugar, atrás dos Países Baixos. Já o Equador ficou no terceiro lugar, com menos dois pontos do que os senegaleses e mais quatro do que o Qatar.