Os Países Baixos venceram esta terça-feira o Qatar por 2-0, na terceira jornada do grupo A do Mundial 2022, num jogo disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor. O jovem avançado Cody Gakpo inaugurou o marcador aos 26 minutos, naquele que foi o terceiro golo do jogador do PSV neste Campeonato do Mundo em outros tantos encontros.

No arranque da segunda parte, ao minuto 49, Frenkie de Jong estreou-se a marcar no Mundial e apontou o 2-0.

Com esta vitória, a seleção neerlandesa assegurou não só a passagem aos oitavos de final como o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, mais um que o também apurado Senegal, que, à mesma hora, derrotou o Equador por 2-1. Por sua vez, o Qatar despede-se do seu Mundial sem qualquer ponto e com apenas um golo marcado, no pior registo de sempre de uma seleção anfitriã.

