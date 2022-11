Países Baixos vencem sem brilho no adeus do Qatar

Os Países Baixos, mesmo sem grande brilho, asseguraram esta terça-feira a passagem aos oitavos de final do Mundial 2022 e o primeiro lugar do grupo A, após bater por 2-0 o Qatar, que se despediu como o pior anfitrião de sempre.

Em Al Khor, Cody Gapko fez o seu terceiro golo na competição, aos 26 minutos, e Frankie de Jong aumentou a diferença, aos 49, dando um triunfo esperado aos neerlandeses, enquanto o Qatar terminou a primeira fase sem qualquer ponto e com apenas um golo marcado (e sete sofridos).

A formação de Louis van Gaal ficou novamente longe de apresentar um tipo de jogo atrativo, como já tinha acontecido com Senegal (2-0) e Equador (1-1), mas fez o suficiente para seguir em frente no Campeonato do Mundo e também para conquistar o grupo, com sete pontos, à frente dos africanos, que também continuam em prova.

Países Baixos e Senegal ficam agora à espera do desfecho do grupo B, ainda hoje, com Inglaterra, Estados Unidos, Irão e País de Gales, para conhecer o adversário dos oitavos.

No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram o encontro.