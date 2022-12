A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou esta sexta-feira o cancelamento do Grande Prémio de Fórmula 1 da China em 2023. A decisão fica a dever-se “a dificuldades resultantes da situação causada pela covid-19”. A etapa em Xangai ficou, assim, anulada perante os rígidos protocolos de prevenção da pandemia.

A possibilidade do cancelamento desta prova já era admitida nos últimos dias, bem como a hipótese do Autódromo do Algarve vir a ser palco da corrida prevista para Xangai.

De acordo com publicações portuguesas da especialidade, as negociações estão em curso e a decisão deverá ser anunciada na próxima semana. Está marcada para dia 9 de dezembro uma reunião do Conselho Mundial da FIA, na qual será definido o calendário para o próximo ano.

Para 2023 estão revistas 24 provas que irão integrar o Campeonato Mundial de Fórmula 1.