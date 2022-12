SC Braga avança para os quartos de final da Taça da Liga

O Sporting de Braga qualificou-se para os quartos de final da Taça da Liga, ao beneficiar do empate 1-1 entre Trofense e Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada do Grupo D.

Depois de vencerem na visita ao Casa Pia por 1-0, com golo de Vitinha, e terem derrotado o Trofense por 3-0 na primeira jornada do agrupamento, os bracarenses somam seis pontos, inalcançáveis para os pacenses, que são segundos classificados, com dois pontos, quando falta disputar uma ronda.

Na Trofa, Maga adiantou a equipa da casa, aos 27 minutos, com Marcos Valente, na própria baliza, a dar o empate aos visitantes aos 57, quando estes já jogavam em inferioridade numérica devido à expulsão, por acumulação de amarelos, de Ferigra quatro minutos antes.

Nos quartos de final da Taça da Liga, o Sporting de Braga vai defrontar o vencedor do Grupo B, neste momento liderado pelo Sporting, com os mesmos três pontos do Rio Ave, com apenas uma jornada disputada.