Depois de ter avançado que o destino de Cristiano Ronaldo seria o clube Al-Nassr, da Arábia Saudita, esta segunda-feira o jornal desportivo espanhol Marca avança com mais pormenores sobre o contrato que será assinado no primeiro dia de 2023.

Ao que apurou a Marca, o “negócio está fechado” e a partir do dia 1 de janeiro, o internacional português, que saiu há poucas semanas do Manchester United, passará a ser jogador do Al-Nassr.