Ronaldo a caminho do Al-Nassr? Os números do alegado contrato astronómico

O futuro profissional de Cristiano Ronaldo tem sido um dos temas mais debatidos no universo futebolístico, mas agora parece finalmente haver luz ao fundo do túnel. O Al Nassr, clube da Arábia Saudita, pretende contar com os serviços de Ronaldo e, para isso, oferece-lhe um contrato milionário.

O interesse dos sauditas em CR7 não é uma novidade e remonta já ao verão passado. Na passada janela de transferências o emblema saudita tentou convencer Ronaldo a rumar às arábias, mas sem sucesso.

O avançado luso deu uma nega aos magnatas do Médio Oriente e não foi seduzido pelos milhões que poderia vir a receber. No entanto, após alguns meses conturbados que levaram Ronaldo a rescindir com o Manchester United, o caso parece agora mudar de feição.

O astro português parece estar disposto a abraçar um novo projeto e caso nenhuma proposta europeia de topo surja, o seu futuro poderá mesmo passar pelo emergente campeonato do Médio Oriente, segundo informa o jornal espanhol Marca.

O jogador português tem em mãos uma oportunidade que o pode levar a trocar um projeto desportivamente mais aliciante em detrimento de um contrato economicamente mais viável.

São 200 milhões de euros por duas temporadas e meia, sendo que parte desse valor inclui o salário e acordos publicitários. CR7 terá ainda a possibilidade de ficar com uma parte considerável dos seus direitos de imagem.

Ainda não há acordo assinado entre ambas as partes, mas a publicação espanhola garante que o avançado ex-United está a analisar a proposta com atenção e a considerar o que é melhor para a sua carreira.

Que clube é este?

O Al Nassr foi fundado em 1955 e é um dos maiores emblema do país do Médio Oriente . Já se sagrou campeão saudita por nove ocasiões, sendo que a última vez foi na época 2018/2019.

Já passaram dois treinadores portugueses por este emblema ao longos dos anos. Artur Jorge foi o primeiro, em 2000/2001 e o segundo foi Rui Vitória entre 2018 e 2021.

Atualmente, ocupa o segundo posto do campeonato com 19 pontos, menos três que o Al- Shabab, o primeiro classificado.

Alinham pelo conjunto comandado pelo francês Rudi Garcia nomes bastante conhecidos que já passaram por Portugal. Anderson Talisca (ex-Benfica) e Vincent Aboubakar (ex-FC Porto) cumprem a segunda temporada ao serviço da equipa que joga no estádio Mrsool Park.

Ghilain Konan também pertence às fileiras dos sauditas. O defesa-esquerdo que já passou pelo Vitória de Guimarães chegou esta temporada ao clube.

Integram ainda o plantel nomes como David Ospina, guarda-redes que representou o Nice, Arsenal e o Nápoles, Luiz Gustavo, ex-Bayern Munique, Wolfsburgo, Marselha e Fenerbahçe e Álvaro González, jogador que passou pelo Villareal e pelo Marselha.