Ronaldo marcou o 50.º golo de Portugal em Mundiais

Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira o 50.º golo de Portugal em fases finais do campeonato do Mundo, ao faturar frente ao Gana, em encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial2022, no Estádio 974, em Doha.

Os 50 golos de Portugal em Mundiais

50 24/11/22 Gana Cristiano Ronaldo

49 30/06/18 Uruguai, 1-2 Pepe

48 25/06/18 Irão, 1-1 Ricardo Quaresma

47 20/06/18 Marrocos, 1-0 Cristiano Ronaldo

46 15/06/18 Espanha, 3-3 Cristiano Ronaldo

45 15/06/18 Espanha, 3-3 Cristiano Ronaldo

44 15/06/18 Espanha, 3-3 Cristiano Ronaldo (gp)

43 26/06/14 Gana, 2-1 Cristiano Ronaldo

42 26/06/14 Gana, 2-1 John Boye (pb)

41 22/06/14 Estados Unidos, 2-2 Silvestre Varela

40 22/06/14 Estados Unidos, 2-2 Nani

39 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Tiago

38 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Cristiano Ronaldo

37 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Liedson

36 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Tiago

35 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Hugo Almeida

34 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Simão

33 21/06/10 Coreia do Norte, 7-0 Raul Meireles

32 08/07/06 Alemanha, 1-3 Nuno Gomes

31 25/06/06 Holanda, 1-0 Maniche

30 21/06/06 México, 2-1 Simão (gp)

29 21/06/06 México, 2-1 Maniche

28 17/06/06 Irão, 2-0 Cristiano Ronaldo (gp)

27 17/06/06 Irão, 2-0 Deco

26 11/06/06 Angola, 1-0 Pauleta

25 10/06/02 Polónia, 4-0 Rui Costa

24 10/06/02 Polónia, 4-0 Pauleta

23 10/06/02 Polónia, 4-0 Pauleta

22 10/06/02 Polónia, 4-0 Pauleta

21 05/06/02 Estados Unidos, 2-3 Jeff Agoos (pb)

20 05/06/02 Estados Unidos, 2-3 Beto

19 11/06/86 Marrocos, 1-3 Diamantino

18 03/06/86 Inglaterra, 1-0 Carlos Manuel

17 28/07/66 União Soviética, 2-1 José Torres

16 28/07/66 União Soviética, 2-1 Eusébio (gp)

15 26/07/66 Inglaterra, 1-2 Eusébio (gp)

14 23/07/66 Coreia do Norte, 5-3 José Augusto

13 23/07/66 Coreia do Norte, 5-3 Eusébio (gp)

12 23/07/66 Coreia do Norte, 5-3 Eusébio

11 23/07/66 Coreia do Norte, 5-3 Eusébio (gp)

10 23/07/66 Coreia do Norte, 5-3 Eusébio

09 19/07/66 Brasil, 3-1 Eusébio

08 19/07/66 Brasil, 3-1 Eusébio

07 19/07/66 Brasil, 3-1 António Simões

06 16/07/66 Bulgária, 3-0 José Torres

05 16/07/66 Bulgária, 3-0 Eusébio

04 16/07/66 Bulgária, 3-0 Ivan Kutzov (pb)

03 13/07/66 Hungria, 3-1 José Torres

02 13/07/66 Hungria, 3-1 José Augusto

01 13/07/66 Hungria, 3-1 José Augusto