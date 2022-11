1,2,3: Portugal sofreu mas entrou a vencer no Mundial 2022

A Seleção Nacional iniciou esta quinta-feira a participação no Mundial 2022 com uma vitória sobre o Gana por 3-2, na primeira jornada do grupo H.

Osman Bukari reduziu para 3-2 aos 89 minutos e o susto esteve perto de se tornar em pesadelo no último lance da partida, numa enorme distração de Diogo Costa: o guarda-redes não reparou que Iñaki Williams estava nas suas costas, colocou a bola no chão e foi surpreendido pelo avançado, que só não fez o empate porque acabou por escorregar.

Portugal assume assim a liderança do grupo, com 3 pontos, mais dois que Uruguai e Coreia do Sul que, no outro jogo do grupo, empataram sem golos.