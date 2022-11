A FIFA confirmou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo não chegou a tocar na bola antes do primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, avança a estação de televisão ESPN.

A comissão técnica da FIFA analisou a atribuição do primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai após a autoria do golo, oficialmente atribuída a Bruno Fernandes, ter suscitado dúvidas.

Ao minuto 54, Bruno Fernandes parece cruzar para a área, onde estava Ronaldo, que por sua vez parece ter desviado a bola com a cabeça. Mas o remate do médio seguiu mesmo direto para o fundo da baliza de Rochet.

Portugal garantiu esta segunda-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, após vencer o Uruguai por 2-0, na segunda jornada do grupo H, num encontro disputado no Estádio de Lusail.