Depois de duas assistências no primeiro jogo (3-2 ao Gana) , Bruno Fernandes apontou os dois golos do triunfo português, o primeiro ao minuto 54. Um lance no qual houve inicialmente dúvidas sobre quem marcara, já que Cristiano Ronaldo parecia ter desviado a bola com a cabeça, mas o remate do médio seguiu mesmo direto para o fundo da baliza de Rochet.

Portugal garantiu esta segunda-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, após vencer o Uruguai por 2-0, na segunda jornada do grupo H, num encontro disputado no Estádio de Lusail.

O jogo ficou ainda marcado por uma invasão de campo nos minutos iniciais da segunda parte.Um adepto invadiu o relvado, carregando uma bandeira em apoio à comunidade LGBTQ+.e uma 't-shirt' com a inscrição "Respect for iranian woman [respeito para as mulheres iranianas]" na parte de trás e "Save Ukraine [salvem a Ucrânia] na parte da frente.

Com esta vitória, Portugal assegura desde já uma vaga na próxima fase do Campeonato do Mundo, onde já estavam a França e o Brasil. A seleção portuguesa é líder do grupo H, com seis pontos, mais três que o Gana e mais cinco que Uruguai e Coreia do Sul.

Na próxima jornada, a última da fase de grupos, Portugal defronta a Coreia do Sul de Paulo Bento (um jogo com transmissão em direto na SIC) e o Uruguai mede forças com o Gana. Ambos os encontros estão agendados para sexta-feira às 15:00.