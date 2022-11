Show de Bruno e estamos nos oitavos: as imagens que contam a história do Portugal-Uruguai

A seleção portuguesa de futebol garantiu esta segunda-feira um lugar nos oitavos de final do Mundial 2022, ao bater o Uruguai por 2-0, ultrapassando a fase de grupos pela quinta vez - o segundo apuramento à segunda jornada, como em 2006.

Depois de duas assistências no primeiro jogo (3-2 ao Gana), Bruno Fernandes marcou os golos que, aos 54 minutos e, de penálti, aos 90+3, selaram o triunfo da formação das "quinas", que se juntou nos oitavos a França e Brasil.

Na próxima jornada, a última da fase de grupos, Portugal defronta a Coreia do Sul de Paulo Bento (um jogo com transmissão em direto na SIC) e o Uruguai mede forças com o Gana. Ambos os encontros estão agendados para sexta-feira às 15:00.

A Seleção Nacional precisa apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo H e defrontar, nos oitavos de final, o segundo classificado do grupo G.