Bruno Fernandes estreia-se a marcar em Mundiais

O médio Bruno Fernandes, a cumprir o seu segundo Mundial, estreou-se esta segunda-feira a marcar na competição, ao inaugurar o marcador aos 54 minutos, no encontro com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022.

Em Lusail, o jogador do Manchester United fez um centro/remate da esquerda, Cristiano Ronaldo, em posição regular, saltou à bola e não lhe tocou, mas atrapalhou Sergio Rochet, com a bola a entrar.

Bruno Fernandes é, assim, o quarto jogador luso a faturar no Qatar, depois de Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão, que marcaram no 3-2 ao Gana.

Ronaldo soma oito tentos em fases finais, perdendo apenas, em termos nacionais, para o rei Eusébio, que conta nove, todos em 1966. Por seu lado, Félix e Leão têm um, como Bruno Fernandes, seguindo todos no nono lugar do ranking.

Quanto a Portugal, soma agora 53 golos, numa lista liderada pelo pelo Brasil, com 229 (109 encontros), seguido da Alemanha, com 227 (110), e da Argentina, com 138 (82).

A seleção lusa não esteve nas primeiras sete edições do Mundial (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958 e 1962), para, na estreia, em 1966, não necessitar sequer de um minuto para conseguir um golo.

Em 13 de julho de 1966, no Estádio Old Trafford, em Manchester, José Augusto marcou o primeiro tento face à Hungria, que Portugal venceu por 3-1.

Nessa primeira presença, Eusébio, que só não faturou na estreia, marcou nove golos, que lhe deram o título de melhor marcador da prova e o fazem ser ainda, 56 anos depois, o melhor marcador luso em Mundiais.