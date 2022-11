A reação surgiu em resposta à conta oficial da Specsavers, uma cadeia de lojas de ótica, no Reino Unido, que recorreu às redes sociais para brincar com o assunto.

O jornalista Piers Morgan disse esta terça-feira que Cristiano Ronaldo confirmou-lhe que foi ele o autor do primeiro golo frente ao Uruguai. A autoria foi atribuída a Bruno Fernandes, mas o lance será agora revisto.

Afinal, Cristiano Ronaldo cabeceou ou não a bola?

A comissão técnica da FIFA vai analisar a atribuição do primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai. A autoria do golo, oficialmente atribuída a Bruno Fernandes, suscitou dúvidas.

Ao minuto 54, Bruno Fernandes parece cruzar para a área, onde estava Ronaldo, que por sua vez parece ter desviado a bola com a cabeça. Mas o remate do médio seguiu mesmo direto para o fundo da baliza de Rochet.

Para pôr fim às dúvidas, e de acordo com o que a SIC apurou, a comissão técnica da FIFA vai analisar o golo. É uma prática habitual sempre que um lance suscita dúvidas.

Portugal garantiu esta segunda-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022, após vencer o Uruguai por 2-0, na segunda jornada do grupo H, num encontro disputado no Estádio de Lusail.