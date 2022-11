Jogadores da seleção folgam após treino de preparação para o jogo da Coreia do Sul

Portugal treina esta manhã no Qatar sem os titulares que ontem garantiram a vitória frente ao Uruguai e a passagem aos oitavos de final do Mundial de futebol, como nos contam os enviados especiais da SIC ao Qatar.

A seleção nacional iniciou a preparação para o jogo diante da Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H do Mundial, sem a presença dos titulares com o Uruguai, Raphäel Guerreiro e os lesionados.

No dia seguinte ao triunfo sobre o Uruguai (2-0), com o qual garantiu a passagem aos oitavos de final, a equipa das "quinas" contou com apenas 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.