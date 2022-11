"O primeiro lugar ainda não está garantido, o Gana ainda tem uma palavra a dizer"

Fernando Santos considera que a vitória frente ao Uruguai foi justa e diz que o próximo objetivo é garantir o primeiro lugar do Grupo H. A seleção portuguesa de futebol assegurou esta segunda-feira um lugar nos oitavos de final do Mundial 2022 com uma vitória por 2-0.

Portugal venceu o Uruguai por 2-0, com dois golos de Bruno Fernandes, e ocupa a liderança do Grupo H, com seis pontos, à frente do Gana, que tem três, enquanto os uruguaios e a Coreia do Sul têm ambos um. Ainda assim, o seleccionador nacional sublinhou esta segunda-feira, que o primeiro lugar do Grupo não está garantido.

A equipa das quinas' defronta na sexta-feira os sul-coreanos, na terceira e última jornada da fase de grupos, em jogo marcado para o Estádio Education City, em Doha, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa).